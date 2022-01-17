В Минтруде рассказали, насколько вырастет пособие по беременности и родам

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В министерстве труда и социальной защиты населения рассказали об увеличении размера пособия по беременности и родам в 2022 году. Об этом сообщается на странице ведомства в Instagram.
Минимальный размер выплаты увеличится до 63,9 тысячи рублей при обычных родах. Максимальное пособие составит 360 тысяч рублей.
При осложненных родах матери выплатят минимум 71,2 тысячи рублей. Максимально можно рассчитывать на пособие в размере 401,3 тысячи рублей.
По информации министерства, данное решение обусловлено индексацией минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей. Также произошла ежегодная индексация предельной величины базы для начисления страховых взносов по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
В январе стало известно, что с 1 февраля в России проиндексируют материнский капитал. На первого ребенка пособие составит 524 500 рублей, на второго – 693 100 рублей, если семья не получала выплаты на первого ребенка.
Материнский капитал и другие соцвыплаты проиндексируют в РФ с 1 февраля
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