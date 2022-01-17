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Россиянам объяснили правила начисления зарплаты за январь. Об этом сообщает РИА Новости.
Юрист HeadHunter Татьяна Нечаева рассказала, что если сотрудник отработал все рабочие дни по производственному календарю и получает оклад, то он получит полную зарплату.
"Если у работника был отпуск в январе или больничный, то оплата действительно будет ниже. Дело в том, что размер отпускных и больничных считается иначе, чем заработная плата", – сказала Нечаева.
По ее словам, пособие на время больничного рассчитывают исходя из среднего заработка застрахованного, рассчитанного за два календарных года. В случае отпускных учитывается доход за 12 календарных месяцев.
Директор по развитию человеческого капитала Московской школы управления "Сколково" Сергей Спасов также рассказал о понятии дорогого месяца. Такими считаются январь, февраль и май, так как в это время норма рабочего времени меньше, чем в других. В эти месяцы дорого уходить на больничный или в отпуск.
По словам Спасова, если премии, надбавки и компенсации являются частями зарплаты, то в полном размере будут выплачены те части, которые считаются пропорционально от нормы рабочего времени. Если выплаты зависят от фактического количества рабочих дней или количественных результатов работы, то зарплата может быть меньше стандартного.
Ранее сообщалось, что индексация зарплат россиянам возможна, однако это приведет к издержкам в бюджетном секторе и нагрузке на фонд оплаты труда из-за высокой инфляции. Директор ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что можно уступить давлению инфляции и поднять доходы и зарплаты россиян. По мнению заведующего лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара Алексея Ведева, бюджетный сектор не будет поднимать зарплаты, так как это приведет к издержкам.
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