Эксперты оценили возможность повышения зарплат россиян

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Индексация зарплат россиянам возможна, однако это приведет к издержкам в бюджетном секторе и нагрузке на фонд оплаты труда из-за высокой инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

Директор ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что можно уступить давлению инфляции и поднять доходы и зарплаты россиян.

"С 2003 по 2008 год экономика росла по 6,5% в среднегодовом выражении, инвестиции были двузначные, а инфляция ниже 10% не опускалась. И хотя инфляция была 10–12%, всем было хорошо. Потому что доходы росли по 12–13% в год", – поделился Остапкович.

По его словам, на протяжении 12 лет реальные денежные доходы падают или стагнируют.

"Мы сейчас в 2021 году к базе 2013 года имеем минус 8–10% по реальным располагаемым доходам. Поэтому я считаю, что поднимать доходы надо, в общем-то не смотреть на эту инфляцию", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что повышение зарплат на фоне роста инфляции возможно с точки зрения бюджетных предприятий. Остапкович рассказал, что государство может это сделать при таких резервах и низком государственном долге.

"Такой макроэкономической ситуации не было ни в СССР, ни в России. Однако резкое увеличение конечного фонда потребления – зарплат и доходов – чревато дальнейшим увеличением инфляционного давления. Если вы даете и повышаете доходы, естественно, люди пойдут на рынок покупать товары, а производители товаров при увеличивающемся спросе естественно, начнут повышать цены", – отметил Остапкович.

По мнению заведующего лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара Алексея Ведева, бюджетный сектор не будет поднимать зарплаты, так как это приведет к издержкам. Он рассказал, что для бизнеса этот год будет достаточно сложным.

"Возникнут проблемы платежей, поскольку кто-то неплохо вышел из кризиса, а кто-то плохо. Ситуация в корпоративном секторе достаточно неоднородная. Но я думаю, что зарплату в корпоративном секторе можно ожидать, потому что ситуация на рынке труда напряженная: рабочих рук не хватает, это будет стимулировать", – выразил мнение Ведев.

Остапкович же добавил, что бизнес не может просто так повышать зарплаты. По его словам, это повлечет нагрузку на фонды оплаты труда, в результате нужно будет сокращать штат или терпеть другие издержки. При этом Ведев подчеркнул, что простое повышение зарплат приведет к инфляции.

"Но я думаю, что она будет умеренная, как и повышение заработных плат. Ожидаю, что к середине следующего года инфляция снизится и будет в районе 4%. Она обратно выровняется, если только не будет какого-то движения с курсом рубля", – добавил он.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что годовая инфляция в России оказалась ниже благодаря действию демпферных механизмов. По данным специалистов, при отсутствии демпферов инфляция оказалась бы выше на 0,4 процентного пункта. Кроме того, на сдерживание роста цен оказало положительное влияние введение экспортных пошлин.

