Демпферные механизмы помогли снизить годовую инфляцию в РФ – Минэкономразвития

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Годовая инфляция в России оказалась ниже благодаря действию демпферных механизмов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Минэкономразвития.

По данным специалистов, при отсутствии демпферов инфляция оказалась бы выше на 0,4 процентных пункта.

"Принятые меры по смягчению давления экспортного нетбэка на внутренний рынок (демпферы, внешнеторговые ограничения) в целом показывают свою эффективность", – подчеркнули в министерстве.

Кроме того, на сдерживание роста цен оказало положительное влияние введение экспортных пошлин. В частности, внутренняя цена пшеницы в РФ увеличилась на 6,7%, при этом в мире товар подорожал на 28%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России по итогам 2021 года немного превысит 8%. Она отметила, что продукты питания подорожали на 10,8%, а овощи и фрукты – на 19,4%.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инфляцию головной болью правительства РФ. Он отметил, что инфляция нивелирует рост российской экономики, что создает проблемы властям. Однако с подобной ситуацией сегодня сталкивается весь мир, поэтому Россия никак не может ее избежать.