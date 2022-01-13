Число трудящихся молодых россиян сократилось на 460 тысяч

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С сентября 2020 года по сентябрь 2021 года число работников моложе 30 лет в России уменьшилось на 460,5 тысячи человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Общее количество работающих во всех возрастных группах за год увеличилось на 1,84 миллиона – до 72,3 миллиона человек.
Помимо молодых, зафиксировано сокращение численности занятых старше 70 лет. Однако их число уменьшилось лишь на 24 тысячи человек.
Отмечается, что тенденция к сокращению численности молодых работников в России наблюдается с начала 2010-х годов. В это время представители поколения 1980-х стали выбывать из группы 20–29-летних.
С августа 2010 года по сентябрь 2021 года число занятой молодежи сократилось почти на 6 миллионов человек. Сегодняшние работники в возрасте до 30 лет – это немногочисленное поколение, которое родилось в 1990-е годы.
По словам экспертов, в первую очередь на это влияет демографическая яма 90-х годов, итогом которой в том числе стал кризис рождаемости, однако вклад внесла и пандемия.
Ранее столичная служба занятости и департамент информационных технологий Москвы запустили онлайн-сервис по поиску работы. На портале можно разместить резюме и скорректировать его в зависимости от каждой вакансии.
Число вакансий в базе московской службы занятости выросло в 2,6 раза с начала пандемии
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