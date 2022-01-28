Единый тариф по социальным взносам в 1,5 раза увеличит пособие по беременности – Минтруд

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Министерство труда и соцзащиты РФ предлагает с 1 января 2023 года ввести единый тариф для уплаты взносов по социальному страхованию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в настоящее время работодатели платят 22% с зарплаты своих работника в Пенсионный фонд России, 5,1% – в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% – в Фонд социального страхования.

"Предлагается обеспечить возможность внесения всех социальных взносов единым платежом, который автоматически направляется федеральным казначейством на пенсионное, социальное и медицинское страхование", – говорится в сообщении.

Кроме того, сейчас размер взносов зависит и от заработной платы, при этом в случае с пенсионными отчислениями размер предельной облагаемой базы, после достижения которой сумма платежа увеличивается, выше, чем при социальных отчислениях. Их планируется уравнять в большую сторону.

Последняя мера коснется работодателей, которые платят своим сотрудникам от 86 тысяч рублей в месяц. В итоге она позволит в 1,5 раза увеличить максимальные размеры выплат в рамках обязательного социального страхования. В частности, максимальная сумма пособия по беременности и родам за 140 календарных дней к 2025 году вырастет до 660,9 тысячи рублей с нынешних 435,9 тысячи. Пособие по уходу за ребенком увеличится примерно на 20 тысяч рублей, а пособие по временной нетрудоспособности – на 30–50 тысяч рублей в зависимости от трудового стажа.

С 2023 года в Минтруде также предлагают объединить Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования в единый Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Ожидается, что это позволит повысить доступность и качество услуг, оказываемых сегодня ПФР и ФСС, сократить расходы на содержание внебюджетных фондов, а также ускорить цифровой переход в социальной сфере.

