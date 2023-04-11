Пригожин прокомментировал введенные против его компании канадские санкции

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Российский предприниматель и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал санкции, которые Канада ввела в отношении его компании "Конкорд менеджмент и консалтинг".

По словам бизнесмена, ограничения стали для него ударом ниже пояса.

"Это ужасно. Практически удар ниже пояса. Я бы сказал, что это удар значительно ниже пяток", – приводит слова Пригожина телеграм-канал его пресс-службы.

11 апреля Оттава расширила санкции против российской стороны. Под ограничения подпали 14 физических и 34 юридических лица.

Организации, оказавшиеся в черном списке, в основном представляют собой военно-технические и логистические компании. Под санкциям оказались в том числе и те, кто связан с ЧВК "Вагнер".

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