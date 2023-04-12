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Россия закрыла въезд в страну для 333 граждан Канады. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

Подобное решение было принято в ответ на санкции канадского правительства в отношении российских граждан и компаний.

"Ввиду антироссийских санкций, периодически вводимых режимом Джастина Трюдо против официальных лиц, политиков, экспертов, журналистов, деятелей культуры и спортсменов из России, а также всех, кто не устраивает оттавский "мейнстрим" и поддерживаемые им неонацистские власти в Киеве, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 333 граждан Канады", – говорится в сообщении ведомства.

В "список-333", как обозначили его в российском МИД, вошли представители канадского руководства, парламентарии и политики различного уровня, а также другие лица, поддерживающие русофобские настроения в стране. Ограничения на въезд в РФ будут действовать в том числе для генерал-губернатора Канады Мэри Саймон, заместителя министра транспорта провинции Онтари Стэна Чо, а также для ряда других политических деятелей.

Помимо этого, РФ включила в санкционный список Канады олимпийских чемпионов по фигурному катанию Меган Дюамель и Тесу Верчью, подписавших письмо об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2024 года.

Канада ранее расширила список антироссийских санкций, включив в него 14 физических и 34 юридических лиц. В черный список попали глава Татарстана Рустам Минниханов, его жена Гульсина Минниханова и статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Санкции коснулись и компаний, которые, по мнению канадского руководства, представляют собой военно-технические и логистические компании и имеют отношение к финансовому сектору Белоруссии. По словам властей Канады, подобные ограничения позволят усилить давление на РФ.

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