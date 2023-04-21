Политолог оценил отказ Евросоюза от новых санкций

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Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников оценил отказ Евросоюза от новых санкций, передает радиостанция "Комсомольская правда".

"Евросоюзу важно показать, что он постоянно "в драйве", постоянно вводит новые ограничения. Так что я не настроен настолько оптимистично и думаю, что они еще не выдохлись", – отметил политолог.

Солонников считает, что новые пакеты санкций еще будут, однако теперь ЕС будет внимательнее смотреть, что туда можно внести. По словам эксперта Евросоюз уже достиг того предела по санкциям, которые могли бы не затрагивать ключевые интересы страны.

Политолог заявил, что были обсуждения насчет секторальных санкций против "Алросы" и "Росатома", однако пока они не введены. В свою очередь, источники считают, что пути обхода санкций усложнятся.

В пятницу, 21 апреля, Великобритания ввела санкции против пятерых граждан РФ из-за приговора Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом).

По данным МИД Соединенного Королевства, под санкции подпала судья Елена Ленская, которая устанавливала Кара-Мурзе меру наказания после его задержания весной 2022 года, следователи Денис Колестников и Андрей Задачин, сотрудники ФСБ РФ Константин Кудрявцев и Александр Самофал.

Позже дипломаты посольства РФ в Лондоне заявили, что новые санкции, которые были введены властями Великобритании в отношении пяти россиян, являются незаконными и юридически ничтожными, заявили дипломаты посольства РФ в Лондоне. В посольстве добавили, что все происходящее является попыткой вмешательства в работу российского правосудия и влияния на принятое судом решение.

