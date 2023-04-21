Посольство РФ назвало юридически ничтожными новые санкции Великобритании

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Новые санкции, которые были введены властями Великобритании в отношении пяти россиян, являются незаконными и юридически ничтожными, заявили дипломаты посольства РФ в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС.

"Вызывает возмущение очередной недружественный антироссийский шаг властей Великобритании – введение 21 апреля ограничительных мер против пятерых россиян с привязкой к вынесенному ранее приговору по делу Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом)", – указано в сообщении.

В посольстве добавили, что все происходящее является попыткой вмешательства в работу российского правосудия и влияния на принятое судом решение.

Введение ограничений в одностороннем порядке противоречит основам международного права, резюмировали дипломаты.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против пятерых граждан РФ из-за приговора Кара-Мурзе.

По данным МИД Соединенного Королевства, под санкции подпала судья Елена Ленская, которая устанавливала Кара-Мурзе меру наказания после его задержания весной 2022 года, следователи Денис Колестников и Андрей Задачин, сотрудники ФСБ РФ Константин Кудрявцев и Александр Самофал.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Защита публициста заявляла о своих намерениях обжаловать приговор. Адвокат осужденного Мария Эйсмонт указала на ряд серьезных процессуальных нарушений, допущенных в ходе судопроизводства.

