Песков не исключил нового экономического кризиса в мире из-за антироссийских санкций

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Антироссийские санкции могут привести к кризису в мировой экономике. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Исходим из того, что в любом случае и нынешние санкции, которые введены против нашей страны, и новые дополнительные шаги, о которых, возможно, думают сейчас в Брюсселе и в Вашингтоне, они, конечно, будут бить и по мировой экономике. Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису", – заявил он.

По словам Пескова, ни одна из стран в мире не сталкивалась с таким объемом санкций, как РФ. При этом, несмотря на подобное, Россия развивается и адаптируется с учетом предстоящих ограничений со стороны ЕС и Запада.

До этого стало известно, что страны G7 намерены полностью запретить экспорт товаров в РФ. По информации источника зарубежного издания, запрет будет иметь исключения, которые, скорее всего, будут распространяться на медикаменты, сельскохозяйственную продукцию и продовольствие. Поддержки санкций "Большая семерка" ожидает от Евросоюза.

