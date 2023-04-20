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13:22

Экономика

В Кремле не стали комментировать сообщения о завершении введения санкций со стороны ЕС

Фото: depositphotos/paulgrecaud

В Кремле не сочли допустимым комментировать сообщения о намерениях Евросоюза прекратить санкционную политику против России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не считаем возможным как-то комментировать такие сообщения", – сказал представитель Кремля.

До этого СМИ, ссылаясь на неназванного европейского чиновника, сообщили, что Евросоюз намерен "покончить" с санкциями против России. К такому выводу в ЕС пришли, решив, что новые ограничения создадут еще больше поводов для исключений, нежели действительно работающих мер.

Еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс ранее заявила, что в ЕС обеспокоены соблюдением санкций, поэтому новый пакет, скорее всего, будет регулировать именно этот вопрос.

Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций

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Сюжет: Санкции
властьэкономика
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