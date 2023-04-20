Швейцария ввела санкции против ЧВК "Вагнер" и РИА ФАН

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Федеральный департамент экономики Швейцарии включил в санкционный список по России частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер" и российское агентство международной информации "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из документа департамента следует, что ограничения против ЧВК "Вагнер" ввели на фоне активного участия компании в спецоперации на Украине.

Ранее ЧВК "Вагнер" и РИА ФАН включили в черный список Евросоюза. Таким образом ЕС, добавив в перечень две организации, расширил санкционный список против РФ.

До этого ограничительные меры были введены против основателя ЧВК Евгения Пригожина. В апреле 2022 года предпринимателя включили в черный список ЕС по Украине. Ему предписывали "участие в подрыве территориальной целостности и независимости Украины и получение доходов от решений России, связанных с присоединением Крыма и дестабилизацией Восточной Украины".