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Евросоюз намеревается переманить на свою сторону традиционных союзников России и Китая – Бразилию, Чили, Нигерию и Казахстан. Об этом пишет Politico, ссылаясь на секретный доклад ЕС.

По информации издания, в докладе подробно описаны несколько планов по удержанию этих четырех приоритетных стран, которые находятся на краю возглавляемого Западом альянса, который пытается изолировать Россию, вооружить Украину и сдержать Китай.

Отмечается, что каждая из этих четырех стран представляет потенциальную точку опоры Евросоюза в тех регионах, где Запад конкурирует за влияние с РФ и КНР. В частности, Бразилия и Чили располагаются в богатой сырьем Латинской Америке, Нигерия представляет собой экономический центр Западной Африки, а Казахстан имеет запасы нефти и газа в Центральной Азии.

Кроме того, пишет издание, главный интерес Евросоюза в Казахстане – обеспечение невозможности обхода санкций против России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу заявил, что российская сторона не станет скрывать своего отношения к попыткам западных стран подорвать сотрудничество Москвы с союзниками.

Он подчеркнул, что ни у кого не должно быть каких-либо опасений, если речь идет о равноправном и взаимовыгодном взаимодействии, осуществляемом в соответствии с международным правом.

В обратной ситуации, если страны Запада будут заниматься угрозами и шантажом, Москва не будет скрывать своего отношения, заявил глава МИД. Лавров указал, что партнеры в Казахстане, по ОДКБ, ЕАЭС и Шанхайской организации сотрудничества понимают, о чем идет речь.