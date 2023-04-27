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Решение отказаться от сближения с Россией привело к большому ущербу для Европы. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

"Европа столкнулась с тяжелым вызовом. Мы нанесли себе огромный вред отказом от сближения с Россией", – цитирует его China Today.

Евродепутат пояснил, что ЕС должен был предотвратить расширение НАТО на восток, поскольку подобный шаг привел к дестабилизации процессов в регионе. Он также назвал Альянс "военной машиной", которая ничего не смыслит в мире и безопасности.

До этого в США призвали пересмотреть подход к России и принять ее в "европейскую семью". В материале зарубежного издания сообщалось, что РФ имеет большие ресурсы и обладает высоким военным потенциалом, что говорит о необходимости снять со страны санкции и иные запреты.

