Евросоюз может принять 11-й пакет санкций против России уже в апреле – СМИ

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Евросоюз может ввести 11-й пакет санкций против России уже к концу апреля. Об этом заявил участник делегации Европарламента по связям с Россией, евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич, сообщает газета "Известия".

"Если принять во внимание прошлую динамику, то он (11-й пакет санкций. – прим. ред.) может быть принят к концу апреля", – заявил он.

Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек считает, что Евросоюз может ввести новые рестрикции против России уже на этой неделе, пишет газета.

Министр иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, в свою очередь, заявил, что в пакете санкций будут введены ограничения против еще большего числа бизнесменов из России.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что следующий пакет санкций Евросоюза против России, который станет 11-м по счету, будет нацелен на борьбу против обхода уже введенных ограничительных мер. Европейское издание газеты Politico сообщает, что Евросоюз обсудит введение 11-го пакета санкций против России после католической Пасхи, которая отмечается 9 апреля.

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