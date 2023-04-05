ЕС обсудит 11-й пакет санкций против России после католической Пасхи – СМИ

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Евросоюз обсудит введение 11-го пакета санкций против России после католической Пасхи, которая отмечается в эти выходные, сообщает европейское издание газеты Politico.

Ожидается, что новые ограничения будут нацелены на противодействие различным методам их обхода.

СМИ писали, что страны ЕС хотят ввести санкции против "Росатома" и российского атомного сектора в Европе. При этом Венгрию из этого пакета санкций исключат, как это было в прошлом году, когда Будапешту разрешили продолжить закупку российской трубопроводной нефти, на которую остальные страны ЕС ввели эмбарго.

Европейский союз не смог включить ограничения против "Росатома" в 10-й пакет санкций из-за противодействия Венгрии.

Евросоюз сместил внимание с введения новых санкций против РФ на контроль за исполнением уже принятых. Евродипломаты уверены, что новые санкции в отношении любого импорта, в том числе удобрений, титана, урановых стержней и других товаров, ударят по блоку больше, чем по РФ.

25 февраля Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Согласно заявлению, ограничения затронули поставки в РФ электронных компонентов, товаров двойного назначения, тяжелой строительной техники и некоторых редкоземельных элементов на сумму 11,4 миллиарда евро.

Мишустин заявил, что целью антироссийских санкций был народ РФ

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