Экономист прокомментировал рост состояния богатейших россиян на фоне санкций

Фото: epositphotos/Keola

Экономист Андрей Подойницын прокомментировал рост состояния богатейших россиян на фоне введения санкционных мер против РФ. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Ранее Bloomberg заявил о росте состояния богатейших граждан РФ более чем на 13 миллиардов долларов с начала 2023 года.

Эксперт призвал радоваться выросшим показателям, поскольку активы состоятельных россиян играют важную роль для всей экономики страны.

"Их активы – это важная часть нашей экономики. Так что, если у них состояние растет, прибыль растет, значит, и у нас в экономике – по крайней мере, в значительной ее части – ситуация не так плоха", – отметил он.

Теперь все делается для того, чтобы повысить доходы граждан, которые находятся на нижних уровнях, добавил Подойницын. По его словам, это позволит добиться увеличения емкости внутреннего рынка. Эксперт объяснил, что именно их денежные средства расходуются на товары отечественного производства.

"Верхние децили и так укомплектованы разными товарами, и их доходы идут в накопления, инвестиции. Поэтому повышать доходы нижних децилей – это важнейшая социально-экономическая задача", – резюмировал он.

Ранее Владимир Путин назвал главной целью властей рост доходов, сокращение бедности и неравенства в России.

Президент рассказал, что уровень бедности в стране уменьшился до 10,5% по итогам третьего квартала прошлого года. Он отметил, что снижение хоть и небольшое, но положительная динамика важна. Глава государства подчеркнул, что ее нужно сохранить.



Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!