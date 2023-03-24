Россия недополучила больше половины выплат по госкредитам – СМИ

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В прошлом году доходы России по госкредитам, предоставляемым иностранным правительства и их юрлицам, составили только 11 миллиардов рублей вместо ожидаемых 48,7 миллиарда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Минфина РФ о реализации плана по выполнению документов стратегического планирования за 2022 год.

При этом в прошлые годы показатели были значительно выше. Например, в 2021 году Россия заработала на процентах по таким кредитам свыше 52 миллиардов рублей, а за год до этого – 64 миллиарда. Нынешний спад поступлений эксперты объясняют санкционными ограничениями. Кроме того, власти РФ его ожидали, прогнозируя объем поступлений в размере 9,7 миллиарда рублей.

В издании напомнили, что год назад США запретили операции с Банком России, Минфином и Фондом национального благосостояния, а Евросоюз ограничил операции с Центробанком РФ. Кроме того, под санкции подпала госкорпорация ВЭБ.РФ, которая как раз занималась платежами от иностранных государств.

Отмечается, что по итогам текущего года ожидается рост доходов РФ по госкредитам. Он может составить 40,3 миллиарда рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что спад российского ВВП по итогам прошлого года оказался умеренным, хотя эксперты ожидали, что этот показатель будет двухзначным. По его словам, руководству страны удалось вернуть экономику России на путь роста.

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