В Европарламенте назвали маловероятным закрытие постпредства России при ЕС

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Европейский союз вряд ли пойдет на закрытие постпредства России при ЕС, сообщает газета "Известия" со ссылкой на опрошенных депутатов Европарламента.

Так, евродепутат от Германии Гуннар Бек выразил мнение, что на данном этапе такой резкий шаг маловероятен. При этом он отметил, что Евросоюз может действовать так же, как и многие западные правительства, то есть мешать работе зарубежных миссий России.

Участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич добавил, что между Москвой и Брюсселем всегда должен оставаться канал для связи, какими бы напряженными ни были их отношения.

Так считает и депутат ЕП от Франции Тьерри Мариани. По его словам, и институты Европейского союза, и сама Россия заинтересованы в том, чтобы сохранить двусторонний диалог, а в будущем найти способ возобновить отношения.

"Это наша географическая и историческая судьба", – заявил он.

Ранее СМИ, ссылаясь на неназванного европейского чиновника, сообщили, что Евросоюз намерен "покончить" с санкциями против России. К такому выводу в ЕС пришли, решив, что новые ограничения создадут еще больше поводов для исключений, нежели действительно работающих мер.

Еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс ранее заявила, что в ЕС обеспокоены соблюдением санкций, поэтому новый пакет, скорее всего, будет регулировать именно этот вопрос.

