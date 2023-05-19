Зеленский лично прибудет на саммит G7 в Японию – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский лично посетит саммит Группы семи (G7), проходящий в этом году в японском городе Хиросима. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Bloomberg.

"Зеленский вылетит на военном самолете США в Японию после ожидаемой остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств", – пишет агентство.

Ранее японские официальные лица сообщали, что Зеленский будет присутствовать на саммите в режиме видеосвязи. МИД Японии на данный момент не подтверждает личное присутствие украинского президента на саммите.

Саммит G7 проходит с 19 по 21 мая. Одной из его ключевых тем станет ситуация на Украине.

Ранее сообщалось, что на проводимом саммите, страны G7 ужесточат доступ РФ к финансовой системе. Кроме того, лидеры G7 в Японии подтвердят планы заморозить активы России до конца конфликта на Украине.