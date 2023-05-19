07:15Политика
Зеленский лично прибудет на саммит G7 в Японию – СМИ
Фото: AP/ТАСС/Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский лично посетит саммит Группы семи (G7), проходящий в этом году в японском городе Хиросима. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Bloomberg.
"Зеленский вылетит на военном самолете США в Японию после ожидаемой остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств", – пишет агентство.
Ранее японские официальные лица сообщали, что Зеленский будет присутствовать на саммите в режиме видеосвязи. МИД Японии на данный момент не подтверждает личное присутствие украинского президента на саммите.
Саммит G7 проходит с 19 по 21 мая. Одной из его ключевых тем станет ситуация на Украине.
Ранее сообщалось, что на проводимом саммите, страны G7 ужесточат доступ РФ к финансовой системе. Кроме того, лидеры G7 в Японии подтвердят планы заморозить активы России до конца конфликта на Украине.
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