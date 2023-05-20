Страны G7 призвали Китай повлиять на действия России в ситуации с Украиной

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Лидеры стран "Большой семерки" в итоговом коммюнике призвали Китайскую Народную Республику повлиять на Российскую Федерацию в ситуации с Украиной, пишет РИА Новости.

"Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою военную агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска с Украины", – отмечается в сообщении.

Кроме того, страны G7 призвали Китай к поддержке справедливого и прочного мира, который основан на целостности территорий, а также принципах и целях, указанных в Уставе ООН. Также лидеры подчеркнули, что поддержку можно оказывать через прямой диалог с украинским государством.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию на саммит G7. По словам украинского лидера, данная встреча усилит сотрудничество государств для победы Украины. Он подчеркнул, что после саммита мир станет ближе.

Эта поездка в Хиросиму стала первым визит президента Украины в Азию после начала специальной военной операции.

