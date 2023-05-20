Кадыров после заявления лидеров G7 рассказал, что на Северном Кавказе есть своя "семерка"

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Глава Чечни Рамзан Кадыров, прокомментировал заявление лидеров G7 о намерении ввести новые санкции против России.

В своем телеграм-канале он написал, что на Северном-Кавказе существует своя семерка, сопроводив запись совместным фото с главами регионов СКФО. В округ входят Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, Чечня и Ставропольский край.

По словам Кадырова, накануне на встрече глав семи субъектов был принят полнообъемный пакет санкций СКФО против враждебных стран G7, их лидеров, партнеров и сообщников. Он отметил, что ограничения не коснулись только Владимира Зеленского.

"Эта никчемная личность сама и есть наш санкционный инструмент наказания, который мы единогласно передаем странам G7 в качестве меры экономического обременения", – заключил глава Чечни.

Ранее лидеры стран G7 заявили в совместном заявлении по Украине, что они намерены и дальше вводить новые санкции против России и тех, кто ее поддерживает. Также лидеры стран "Большой семерки" призвали Китайскую Народную Республику повлиять на Россию в ситуации с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию на саммит G7. По словам украинского лидера, данная встреча усилит сотрудничество государств для победы Украины. Он подчеркнул, что после саммита мир станет ближе. Эта поездка в Хиросиму стала первым визит президента Украины в Азию после начала специальной военной операции.

