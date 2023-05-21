Зеленский на саммите G7 в Японии сравнил Хиросиму с Артемовском

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Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, не лучше было бы провести дискуссию о мирных переговорах, сравнил пострадавшую от ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском. Об этом сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции один из журналистов, задавая вопрос Зеленскому, сообщил, что среди жителей Хиросимы ходит мнение о том, что украинский лидер прибыл на саммит G7 с целью попросить новой военной помощи для страны. Он спросил президента Украины, не было бы лучше в этой ситуации обсудить заключение мира.

"То, что произошло в Хиросиме и те разрушения, которые у нас… Скажу откровенно, скажу открыто – фото разрушений Хиросимы напоминают мне Бахмут (Артемовск. – Прим. ред.). Теперь, что мы видим, то же самое будет и в Бахмуте (Артемовске. – Прим. ред.), и городах", сказал Зеленский.

Вместе с тем президент Украины добавил, что страна ничего не просит, и ее приглашают сами.

Зеленский прибыл на саммит G7 в Хиросиму 20 мая. В Японию его доставил воздушный борт Франции. Как прокомментировал свой визит сам Зеленский, саммит станет место встречи с друзьями Украины.

