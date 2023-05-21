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Саммит Группы семи (G7) в Хиросиме превратился в "клуб одиноких сердец", где каждый из лидеров жалуется на трудное положение из-за низкого уровня поддержки среди граждан своей страны. Об этом обозреватель издания The New York Times Питер Бейкер.

"Для Байдена и его коллег из ведущих держав мира это эпоха демократического разочарования, когда избиратели кажутся постоянно недовольными избранными ими президентами и премьер-министрами", – считает журналист.

Бейкер ссылается на данные опроса Morning Consult, согласно которому ни один из собравшихся лидеров не может похвастаться поддержкой большей части населения собственной страны.

Обозреватель указывает на проблемы США, среди которых высокий уровень преступности, проблемы с госдолгом и опасения избирателей в связи с возрастом пытающегося переизбраться американского лидера Джо Байдена.

Пенсионная реформа во Франции, считает журналист, привела к низкому уровню поддержки французского лидера Эммануэля Макрона.

Другие лидеры также не могут заручиться поддержкой в своей стране, указывает Бейкер. По мнению журналиста, саммит стал прекрасной возможностью для неудачливых политиков обменяться идеями о том, как завоевать благосклонность избирателей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что консолидация граждан РФ превысила 90% на фоне санкций и клеветы Запада. По мнению российского лидера, граждане РФ понимают, что лишь единство дает силу и обеспечивает непобедимость.

