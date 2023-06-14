Глава МИД Венгрии Петер Сийярто примет участие в ПМЭФ

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Информация появилась в программе мероприятия.

Как указано в программе, Сийярто станет участником сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего – возможности будущего". Она начнется 15 июня в 15:00 по московскому времени.

Также в этот день к деловому завтраку форума присоединится бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Отмечается, что дипломат выступит на нескольких сессиях.

ПМЭФ продлится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Он проходит на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Согласно данным фонда "Росконгресс", в этом году в мероприятии примут участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал большое выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ. По словам Пескова, после выступления пройдет дискуссия.

"Деньги 24": в Санкт-Петербурге официально открылся ПМЭФ