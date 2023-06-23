Венгрия предложила расширить зерновую сделку для Украины

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Венгрия выступила с инициативой увеличить число используемых морских транспортных маршрутов в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.

По мнению министра, существующие маршруты "не выполняют своей роли, поскольку продукция остается в соседних с Украиной странах". При этом, как заявил Надь, раньше в сопредельных странах оставалось 40–50 тонн зерна, сейчас речь идет о 2,5 миллиона тонн.

Отмечается, что украинское зерно в основном поступает в страны Центральной Европы по демпинговым ценам. Это наносит ущерб фермерам из соседствующих с Украиной стран.

Инициативу Надя поддержала Польша. В связи с этим венгерский министр попросил польского коллегу Роберта Телуса "предоставить мандат на проведение переговоров с Турцией об открытии новых морских маршрутов для экспорта зерна в дополнение к существующим маршрутам из трех черноморских портов".

Цель заключается в расширении морских транспортных маршрутов, на которые в настоящее время приходится только 12% украинской продукции, резюмировал Надь. Это позволит уменьшить давление на внутренние рынки Евросоюза.

Ранее в Москве не увидели предпосылок для продления зерновой сделки. В Кремле уточнили, что соответствующие договоренности до сих пор не были выполнены.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин подчеркнул, что 18 июля может стать днем завершения зерновой сделки. Дипломат объяснил, что договоренности в рамках сделки не выполняются.

Эксперты заявили, что не видят предпосылок для продления зерновой сделки