В Кремле не увидели предпосылок для продления зерновой сделки

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Предпосылки для продления Россией зерновой сделки на данный момент отсутствуют, поскольку на страны Запада не удается оказать влияние в исполнении ее второй части. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Договоренности до сих пор не выполнены. Мы с вами слышали уже заявления представителей Организации Объединенных Наций, которые вынуждены констатировать, что, к сожалению, у них не получается оказать должное влияние на страны коллективного Запада", – подчеркнул он.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны продлить зерновую сделку. ООН поддерживает выполнение как меморандума о взаимопонимании по экспорту российских продовольствия и удобрений, так и черноморской инициативы, говорилось в сообщении.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что 18 июля может стать днем завершения зерновой сделки. Дипломат объяснил, что договоренности в рамках сделки не выполняются.

В мае было принято решение о продлении черноморской инициативы, которая будет действовать до 17 июля включительно. В МИД РФ не раз предупреждали, что сделка будет прекращена, если к этому времени не получится решить все спорные вопросы.

Новости часа: Песков не увидел оснований для продления зерновой сделки