США пообещали оказывать поддержку ООН и Турции для продления зерновой сделки

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США будут оказывать поддержку ООН и Турции для продления зерновой сделки, надеются, что соглашение будет продлено. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы будем продолжать поддерживать ООН и президента Турции Тайипа Эрдогана по мере необходимости в том, что касается возможности продления этой инициативы, потому что она действительно имеет значение для людей далеко за пределами региона", – сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

При этом Кирби отказался комментировать аргументы России о невыполнении условий сделки.

В ООН, в свою очередь, заявили о работе с Россией и Украиной по зерновой сделке. Так в организации прокомментировали реплики российских дипломатов об отсутствии перспектив у инициативы.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что 18 июля может стать днем завершения зерновой сделки. Дипломат объяснил, что договоренности в рамках сделки не выполняются.

В мае было принято решение о продлении черноморской инициативы. Она будет действовать до 17 июля включительно. В МИД РФ не раз предупреждали, что сделка будет прекращена, если к этому времени не получится решить все спорные вопросы.

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