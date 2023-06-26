Австралия выделит Украине еще 73,4 млн долларов в качестве военной помощи

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Власти Австралии предоставят Украине еще один пакет финансовой помощи в размере 110 миллионов австралийских долларов (73,4 миллиона долларов США). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе.

По его словам, средства пойдут на закупку военного транспорта и боеприпасов. Альбанезе заявил, что Австралия продолжит поддерживать Украину, а также ее суверенитет и территориальную целостность.

Ожидается, что в рамках очередного пакета помощи будут закуплены 70 единиц военной техники, а также артиллерийские снаряды калибра 105 миллиметров. Помимо этого, 10 миллионов австралийских долларов (6,7 миллиона долларов США) направят в адрес ООН для гуманитарной помощи украинцам.

По словам премьер-министра страны, с учетом нового пакета объем финансовой помощи Австралии Украине составит 790 миллионов австралийских долларов (527,7 миллиона долларов США).

Ранее сообщалось, что Евросоюз с начала спецоперации передал Киеву 70 миллиардов евро, в том числе 15 миллиардов на поставки оружия. Вместе с этим 17 миллиардов евро были распределены между государствами ЕС в качестве мер поддержки для украинских беженцев.

До этого Всемирный банк объявил о выделении дополнительной помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов.

Стало известно о проблемах Пентагона в контроле за поставками оружия на Украину