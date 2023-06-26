В Венгрии заявили, что позиция страны по ситуации на Украине не изменится

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Венгрия не изменит направление своей внешней политики в контексте ситуации на Украине, заявил глава правительства республики Виктор Орбан. Об этом пишет ТАСС.

"Венгрия стремится к сотрудничеству во внешнеполитической области с членами Евросоюза, но у нас суверенная внешняя политика. Мы не станем менять ее направление, которое избрали после начала этой войны (на Украине. – Прим. ред.)", – сказал он.

Политик отметил, что Венгрия будет добиваться мира. Все ее действия будут направлены на достижение этой цели.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал в своем аккаунте Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ), что Европа приближается к катастрофе, так как там продолжается "военный психоз". Он добавил, что больше "не питает иллюзий".

До этого Венгрия предложила расширить зерновую сделку для Украины. По мнению министра сельского хозяйства страны Иштвана Надя, существующие маршруты "не выполняют своей роли, поскольку продукция остается в соседних с Украиной странах".

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