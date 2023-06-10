15:20Политика
Медведев попросил прислать координаты будущего танкового завода Rheinmetall на Украине
Фото: kremlin.ru
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев попросил прислать ему координаты будущего танкового завода немецкой компании Rheinmetall на Украине. Такую просьбу он написал на своей странице в Twitter.
"Руководство немецкого концерна Rheinmetall подтвердило намерение построить в Украине завод по производству танков. Прошу вас выслать точные координаты будущего завода. Спасибо", – написал Медведев на немецком языке.
Ранее в СМИ появилась информация, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует приобрести у швейцарской компании Ruag порядка 100 танков Leopard 1 для ВСУ.
Известно, что производитель из Швеции специализируется на оборонной и аэрокосмической промышленности.
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