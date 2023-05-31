15:34Политика
Медведев заявил, что неоколониальные практики должны уступить место многополярному миру
Фото: kremlin.ru
Неоколониальные практики должны остаться в прошлом и уступить место многополярному миру, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Об этом сообщает ТАСС.
"Тема борьбы с неоколониализмом не просто актуальна, она остается одной из самых острых и, может быть, вполне современных проблем текущей политической жизни", – сказал он.
Выступая на втором заседании оргкомитета объединения политических и общественных сил "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма" Мендведев добавил, что подобные практики должны стать прошлым, а на их место придет многополярное мироустройство.
"Действуя во имя безопасности и благополучия наших народов, мы должны стремиться к тому, чтобы сделать наш мир более справедливым", – подчеркнул он.
Пока что мир нельзя назвать справедливым, считает зампред Совбеза РФ.
Ранее Медведев заявлял, что борьба с неоколониализмом не должна превращаться во вражду с гражданами западных стран.
Он отметил важность принятия более решительных мер, которые будут направлены на уничтожение неравенства и содействие сбалансированному развитию мира.
До этого Владимир Путин заявлял, что сторонники однополярного мира стреляют себе в ногу и вредят мировой экономике. Он добавил, что от решений таких людей в том числе страдают те, кто пока что вынужден подчиняться их диктату.
Путин заявил о многополярности международных отношений
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