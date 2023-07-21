Захарова обвинила представителя генсека ООН в лицемерии и двойных стандартах

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика об ударах РФ по порту Одессы являются лицемерием и двойными стандартами. Ее комментарий был размещен на сайте ведомства.

"В связи с этим, со своей стороны, обращаем внимание на систематическое отсутствие какой-либо реакции, если не сказать методичное замалчивание руководством ООН вопиющих террористических атак и нападений Киева", – отметила она.

По словам дипломата, в ООН не стали комментировать взрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса" со стороны Киева.

"Не нашлось слов соболезнования у ооновцев и в связи с человеческими жертвами после атак киевского режима на Крымский мост 17 июля, в последний день действия черноморской инициативы", – добавила Захарова.

Ранее Стефан Дюжаррик заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил российские удары возмездия, которые были нанесены в ответ на теракт на Крымском мосту по объектам в портах Украины, в частности, в Одессе. Он отметил, что согласно Меморандуму о взаимопонимании с ООН Россия должна способствовать беспрепятственному экспорту продовольствия, масла и удобрений из черноморских портов, находящихся под контролем Украины.

ВС РФ нанесли удары возмездия по районам хранения катеров-дронов в Одесской области