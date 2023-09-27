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США не собираются завершать конфликт с Россией, несмотря на нулевые шансы Украины победить в нем. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на обозревателя 19FortyFive Дэниэла Дэвиса.

По его мнению, Вашингтон даже не представляет, как закончится конфликт, и выступает против любых попыток решить его дипломатическим путем.

Также журналист предположил, что Украине не удастся одержать победу, поскольку продолжать ее поддерживать столько, сколько потребуется не имеет никакого смысла.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставки Западом дальнобойных ракет Украине не повлияют на течение конфликта. Он также отметил, что США фактически управляют боевыми действиями и пытаются руками Киева нанести России стратегическое поражение.

До этого политический обозреватель Скотт Хортон заявил, что Украина, отказываясь от переговоров с Россией, может потерять Харьков и Одессу. По мнению политобозревателя, Запад заставит пойти Киев на переговоры с Москвой.

