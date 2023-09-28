Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не приведет к миру

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Капитуляция Украины не приведет к миру, считает генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Киеве.

"Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведет к оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно", – цитирует его РИА Новости.

Представитель НАТО уверен, что окончание конфликта будет приближаться с увеличением силы Украины.

Столтенберг подчеркнул, что военно-политический блок будет помогать Киеву, пока боевые действия не прекратятся. Он также поддержал "формулу мира", предложенную украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал "формулу мира" Зеленского нелепой. По его словам, особенно это касается требования возвращения украинских границ 1991 года. По мнению Риттера, этого не произойдет даже с учетом всех санкций и давления на Москву со стороны Вашингтона.

В свою очередь, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий сказал, что план про урегулированию украинского конфликта, предложенный Зеленским, который западные страны рассматривают как единственно возможный, является "формулой войны".



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