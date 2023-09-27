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Украинский президент Владимир Зеленский опасается, что его стране может грозить раскол по корейскому сценарию. Таким мнением поделился обозреватель издания País Кристиан Сэгура.

По его словам многие политики и эксперты заявляли о возможности корейского сценария для Украины, однако только в этом году подобный вариант обрел реальные очертания. К примеру, секретарь СНБ Украины Алексей Данилов сообщал, что Киеву уже предлагают корейский вариант.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "формула мира" Зеленского является "абсолютно нереализуемой". Он подчеркнул, что в России руководствуются "голой действительностью", которая основывается на том, что Зеленский и те, кто "руководит им в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе", говорят, что единственная основа мира – план украинского президента.

До этого глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов предложил Украине вернуться к "границам 1991 года" путем вхождения в состав РФ в качестве нового округа.