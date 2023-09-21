Рогов предложил Украине способ, как вернуться к границам 1991 года

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Глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов предложил Украине вернуться к "границам 1991 года" путем вхождения в состав РФ в качестве нового округа, сообщает РИА Новости. Так он отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о возвращении к границам 1991 года.

По его словам, Украине стоит вернуться к тем границам, но только когда она была в составе СССР.

"С учетом новых реалий, федеральный округ в составе Российской Федерации вполне может появиться после освобождения всего постукраинского пространства от власти нацистов", – заявил Рогов.

Он подчеркнул, что Зеленский, ставя условия по прекращению боевых действий, не смог "обновить репертуар" для выступления в ООН.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, в свою очередь, сообщил, что переговоры с Украиной на данный момент невозможны.

"Надо прекрасно понимать, что украинцы – это вообще не субъект международных отношений, надо понимать, что это, в общем-то, уже и государством тяжело назвать", – сообщил он в эфире радио КП.

По его словам, у Украины большие долги перед своими партнерами, она существует только благодаря поддержке Запада. Поэтому, добавил Милонов, украинцев никто не спрашивает об их желаниях.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский на Генассамблее ООН представил свой мирный план по завершению конфликта на территории Украины, в котором фигурируют лишь два пункта.

Первым условием Зеленский озвучил полный вывод с территории Украины всех войск РФ и их военных формирований, в том числе и Черноморский флот России, в пределах границ Украины 1991 года.

Вторым – возвращение Украине контроля над всей госграницей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Украинский президент выступил на сессии Генассамблеи ООН