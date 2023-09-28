28 сентября, 11:35Политика
Трамп заявил, что помешал бы конфликту на Украине низкими ценами на нефть
Фото: 123RF/zhengzaishanchu
Предотвратить конфликт на Украине можно было бы благодаря низким ценам на нефть, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками в Мичигане. Трансляцию мероприятия вел телеканал C-Span.
"Цены на нефть были бы такими низкими, что Россия не могла бы себе это позволить. Цена была бы 40 долларов за баррель", — заявил Трамп.
Вместе с этим политик пообещал покончить с убивающим США "ужасным глобализмом" в случае, если он вновь станет президентом.
Ранее Трамп заявлял, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы согласились отдать часть своих территорий. Он уточнил, что подобное решение помогло бы Киеву сохранить страну и население.
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