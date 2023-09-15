Байден заявил, что Китай не уважает Россию

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Американский президент Джо Байден во время выступления на тему экономики США вспомнил свою встречу с Владимиром Путиным в Женеве в июне 2021 года, во время которой он сказал российскому лидеру, что Пекин якобы "не так уж и уважает" Москву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова Байдена.

Глава Белого дома уточнил, что во время встречи с Путиным они обсуждали в том числе стратегическую стабильность. При этом президент РФ, по словам Байдена, заявил, что с "неохотой" затрагивает эту тему, поскольку США ожидают, что Россия привлечет к переговорам Китай.

В ответ на это американский президент заявил, что не ожидает подобного шага от Москвы, добавив, что в КНР "не так уж и сильно уважают" Россию.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует связаться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы.

До этого в Белом доме сообщили, что Джо Байден разочаровался после того, как узнал, что председатель КНР Си Цзиньпин не посетит саммит G20 и не сможет провести переговоры с американским лидером.