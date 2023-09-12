Песков рассказал о запланированных контактах Путина и Си Цзиньпина

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Владимир Путин планирует связаться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Он добавил, что 12 сентября Путин собирается пообщаться с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином на полях ВЭФ. По словам Пескова, это представляется очередной возможностью "сверить часы", в том числе в контексте планируемых до конца года двусторонних контактов на высшем уровне.

Вместе с тем Владимир Путин на сегодня не имеет потребности проводить встречи с лидерами западных стран, поскольку подобные мероприятия не могут добавить ничего конструктивного к повестке дня, отметил Песков.

Представитель Кремля сообщил, что Москва исходит прежде всего из суждений и заявлений представителей государств коллективного Запада.

По словам Пескова, международный график российского лидера можно охарактеризовать как активный, однако в тех направлениях, которые представляются конструктивными и в интересах России.

В начале сентября Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном" заявил, что в ближайшее время встретится с председателем Китайской Народной республики Си Цзиньпином. Российский лидер добавил, что стороны обсудят несколько вопросов, в том числе и гуманитарные контакты.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин планирует посетить Китай в октябре во время форума "Один пояс – один путь", который направлен на активизацию международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала.