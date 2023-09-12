Путин заявил, что политика США не изменится в случае избрания Трампа

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Внешняя политика США не изменится в случае избрания на пост американского лидера Дональда Трампа, заявил Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Я думаю, принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике США не будет, кто бы ни был избран президентом", – цитирует его ТАСС.

Глава государства обратил внимание, что намерения Трампа урегулировать за несколько дней конфликт на Украине и другие острые вопросы "не могут не радовать". При этом он поддерживал санкционную политику в отношении РФ, находясь на посту президента, напомнил российский лидер.

По мнению Путина, проблема заключается в том, что власти США уже настроили американское общество против России и изменить это будет сложно.

Что касается преследования Трампа, Путин отметил, что сама ситуация наглядно показывает всю "гнилость" политической системы Штатов. Разборки происходят "на глазах всего мира", и теперь всем известны внутренние проблемы США, подчеркнул он.

"Все, что происходит с Трампом, – это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента, вот что это такое", – высказался он.

Также Путин прокомментировал обвинения в адрес бывшего американского лидера в связях с Россией. Президент РФ назвал их полной чушью.

15 августа стало известно, что большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. Список обвинений в сторону бывшего американского лидера содержит 13 пунктов.

24 августа политик прибыл в тюрьму штата Джорджия для прохождения формальной процедуры ареста. Там он пробыл около 20 минут, после чего вышел под залог в 200 тысяч долларов.

В свою очередь, сам Трамп свою вину не признал.

СМИ писали, что власти Соединенных Штатов неадекватно восприняли стремление бывшего главы Белого дома к укреплению отношений с Россией, в результате чего и приняли решение скомпрометировать Трампа.



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