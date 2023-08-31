Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии

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Бывший американский лидер Дональд Трамп сообщил о своей невиновности по обвинениям, предъявленным ему по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Об этом пишет Reuters.

"Своей подписью ниже я заявляю о своей невиновности по обвинениям по этому делу", – говорится в документе.

Трамп также отказался от присутствия на заседании, которое суд в Атланте назначил на 6 сентября.

28 августа сообщалось, что суд в американском штате Джорджия проведет 6 сентября заседание, где бывшему американскому лидеру зачитают обвинения. Ему дадут возможность ответить на них.

В суд также придут и остальные 18 фигурантов дела о попытке рэкетирскими методами переиграть в пользу экс-президента результаты выборов 2020 года.

Между тем журналист Такер Карлсон предположил, что страх американского истеблишмента перед Трампом и отсутствие иных методов борьбы с ним может привести к покушению. По его мнению, в отношении бывшего президента запустили клевету, чтобы инициировать импичмент. Уже после против него сфабриковали улики из-за беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года, считает представитель СМИ.

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