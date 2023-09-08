Экс-разведчик США заявил, что Путин переживет любого американского президента

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Владимир Путин переживет любого президента США и одержит победу в конфликте на Украине, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Так он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что российский лидер не сможет пережить конфликт.

"Ну, вот тебе еще одна новость, Тони Блинкен: Путин пережил Билла Клинтона, Джорджа Буша - младшего, Барака Обаму, Дональда Трампа, он переживет Джо Байдена и тебя. Американцы так и не придумали решения своей "проблемы Путина", – заявил эксперт.

Он подчеркнул, что Штаты не смогли свергнуть российское руководство за счет спровоцированного ими конфликта на Украине. Риттер считает, что этот конфликт закончится только уничтожением киевского режима и его армии.

По мнению аналитика, Россия, в отличие от Украины и США, находится на правильной стороне истории и в итоге справится со своими противниками.

"Путин успешно борется, он победит на Украине, переживет Джо Байдена и любого американского президента, который будет после него", – заключил Риттер.

Ранее Блинкен во время визита в Киев заявил, что США видят прогресс в контрнаступлении украинских сил. Госсекретарь во время визита также объявил о новой помощи Украине на общую сумму более одного миллиарда долларов, из которых 665,5 миллиона долларов будут выделены на военную и гражданскую помощь.

До этого Риттер заявлял, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку и успеть покинуть страну до полного поражения, чтобы сохранить свою жизнь. Однако, по мнению экс-разведчика, в настоящее время Зеленский зависим от внимания Запада, поэтому не намерен отказываться от власти.

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