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США не начнут крупный военный конфликт с Россией, потому что американские генералы понимают свою неспособность победить в нем. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на своем канале U.S. Tour of Duty.

Так он отреагировал на недавнее высказывание журналиста Такера Карлсона о том, что Штаты начнут горячую фазу войны с Россией в 2024 году. Риттер подчеркнул, что США не смогут выиграть войну с РФ "ни обычными вооружениями, ни ядерными".

Помимо этого, эксперт задался вопросом, где в теории могут идти военные действия такого рода, уточняя, что ни на Украине, ни в Сирии и Европе у США нет возможности одолеть Россию.

"Какой генерал подпишется под это? Ты не знаешь ничего о войне, Такер. Поговори с полковником (Дугласом. – Прим. ред.) Макгрегором, он тебе все объяснит", – подвел он итог.

Ранее Риттер выразил мнение, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку и успеть покинуть страну до полного поражения, чтобы сохранить свою жизнь.

Также бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сказал, что на Украине случайно озвучили данные о потере 400 тысяч военнослужащих ВСУ с начала конфликта. По его данным, это превышает совокупные потери Штатов во Второй мировой войне.

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