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На Украине случайно озвучили данные о потере 400 тысяч военнослужащих ВСУ с начала конфликта. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

Речь идет о недавней акции украинского мобильного оператора "Киевстар", в проморолике которой было упомянуто о гибели 400 тысяч солдат ВСУ.

По словам Макгрегора, это превышает совокупные потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Эксперт выразил мнение, что конфликту пришел конец и скоро все поменяется.

Ранее польский волонтер Славомир Высоцкий заявил, что украинцы в ужасе от происходящего на фронте, так как их потери огромны, а западная техника оказалась гораздо хуже того, что предполагалось.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что украинская 47-я механизированная бригада почти исчезла из-за ударов российских тяжелых огнеметных систем "Солнцепек".

Экс-разведчик США заявил, что Украина готовится перейти от наступления к обороне