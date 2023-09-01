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Украинцы в ужасе от происходящего на фронте, их потери огромны, а западная техника оказалась гораздо хуже того, что предполагалось, сообщил в интервью Wirtualna Polska польский волонтер Славомир Высоцкий, доставляющий на Украину гуманитарную помощь.

Он рассказал, что весной и в начале лета ВСУ надеялись, что им удастся провести успешное наступление и они смогут прогнать русских, однако успехов нет.

"Месяцами они пытались дойти только до первой линии обороны, людские потери с украинской стороны огромны, западная техника горит как спички, она намного хуже, чем обычно представляют", – добавил волонтер.

По его словам, украинские боевики "в ужасе" наблюдают за тем, сколько солдат гибнет на фронте в результате успешных действий России. Как он считает, они понимают, что российские ВС уже всему научились и основательно подготовились.

Высоцкий заметил, что из-за огромных потерь у украинцев пропадает желание воевать, из-за чего приходится устраивать облавы на призывников. По его словам, эти потери уже невозможно скрыть – достаточно просто посчитать могилы на украинских кладбищах.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Вооруженные силы Украины не способны остановить движение российских войск, а заявления Киева об успехах контрнаступления являются ложной пропагандой.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал очевидным провал контрнаступления ВСУ. Он отметил, что после этого Киев и его западные коллеги винят в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на фронте.



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