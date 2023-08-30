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05:33

Политика

Экс-разведчик США заявил, что 47-я бригада ВСУ почти исчезла из-за ударов ТОС

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская 47-я механизированная бригада почти исчезла из-за ударов российских тяжелых огнеметных систем "Солнцепек". Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на YouTube-канале REALTRUTHTALK.

Экс-военнослужащий выразил уверенность в том, что ВСУ больше не смогут вести боевые действия такой высокой интенсивности из-за огромных потерь в рядах украинской армии.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что войска РФ не дали украинским военнослужащим закрепиться в Урожайном и Старомайорском в республике.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие поразили ракетным ударом воинский эшелон Вооруженных сил Украины с артиллерийскими боеприпасами в районе поселка Дорожного в ДНР.

Штурмовые подразделения РФ заняли еще один опорный пункт ВСУ на купянском направлении

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