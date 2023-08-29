Российские войска уничтожили эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами в ДНР

Фото: mil.ru

Российские военнослужащие поразили ракетным ударом воинский эшелон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Дорожного Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Дорожного на станции разгрузки ракетным ударом поражен воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами", – заявил он в рамках брифинга.

Также в районе населенного пункта Дружковка Вооруженные силы (ВС) РФ смогли уничтожить склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ, резюмировал Конашенков.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие уничтожили воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами на донецком направлении. Прибытие эшелона удалось выявить разведывательным подразделениям ВС РФ, после чего был нанесен высокоточный удар.

В результате были уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами ВСУ, около 30 военнослужащих и до 10 единиц техники украинской армии, добавили в ведомстве.



Штурмовые подразделения РФ заняли еще один опорный пункт ВСУ на купянском направлении