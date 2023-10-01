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Войска Великобритании будут впервые размещены на территории Украины согласно планам, которые обсуждаются в военном командовании. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шэппса.

Он также призвал больше британских оборонных фирм открывать заводы на Украине. Шэппс отметил, что особенно это касается западной части Украины, где, по словам министра, Британия могла бы сделать больше, чем просто обучение украинских военных. В частности, он упомянул размещение там военного производства.

Авторы издания отмечают, что размещение британских войск на Украине будет означать значительную эскалацию участия Лондона в текущем конфликте. Шэппс также заявил, что во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским ему стало ясно, насколько Киев благодарен за то, что Великобритания делает в этой стране.

Ранее СМИ сообщали о том, что Великобритания могла отправить Украине военную технику, в корпусах которой содержится ядовитый асбест. По данным журналистов, небезопасное вещество может содержаться в конструкции танков Challenger 2, БМП Warrior и бронетранспортерах Bulldog.

До этого бывший агент ЦРУ Фил Джиральди заявил, что в случае, если американский лидер Джо Байден примет решение открыто пустить армию США на Украину, то это станет причиной эскалации.